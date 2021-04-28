По ходу финала ЧМ по шашкам польские организаторы убрали флаг РФ

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Во время поединка россиянки Тамары Тансыккужиной и полячки Наталией Садовской в финале чемпионата мира по шашкам, проходящем в Польше, со стола был убран российский флаг.

Это было сделано по решению бывшего министра спорта Польши, президента Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки.

Олимпийский комитет России осудил решение организаторов чемпионата мира.

"Можно только выразить сожаление, так как это происходило во время матча. Это грубейшая ошибка организаторов, которые должны были надлежащим образом имплементировать решение CAS, как это делают федерации по олимпийским видам спорта", - заявил в среду президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сама Тансыккужина заявила, что для нее стало неожиданностью то, что прямо по ходу игры к ней подошли и убрали флаг. Партия завершилась поражением россиянки.

"Снятие флага во время игры было полной неожиданностью! Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после игры", - приводит словам россиянки "Спорт-экспресс".

После инцидента президента Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения российской стороне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с извинениями "нужно этот случай просто считать исчерпанным".

"Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче, и, конечно, я думаю, что проигрыш во многом связан с этим происшествием", - сказал Песков.

Чемпионат мира по шашкам проходит в Польше и завершится 3 мая. Матч состоит из девяти раундов, в каждом из которых разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент после четырех раундов ведет польская спортсменка со счетом 32:16. Российский флаг организаторы решили убрать только по ходу четвертого раунда.