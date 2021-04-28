КДК отменил красную карточку футболиста ЦСКА Ахметова

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку, которую арбитр Павел Кукуян показал футболисту ЦСКА Ильзату Ахметову в матче против ЦСКА.

Как отмечает ЦСКА, таким образом дисквалификация игрока на матч с "Уфой" отменена.

Ранее Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала удаление ошибочным.

Эксперты исходили из того, что действия футболиста ЦСКА нельзя квалифицировать как серьезное нарушение: "нет усилия, злого умысла, использования шипов".

"Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение", - говорится в сообщении.

Матч состоялся 25 апреля и закончился со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Ахметов был удален на 34-й минуте встречи.