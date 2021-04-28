Эксперты РФС признали ошибкой удаление Ахметова в матче со "Спартаком"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза оценила работу арбитра Павла Кукуяна в матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия пришла к выводу, что Кукуян ошибочно удалил игрока ЦСКА Ильзата Ахметова на 34-й минуте матча.

Эксперты исходили из того, что действия футболиста ЦСКА нельзя квалифицировать как серьезное нарушение: "нет усилия, злого умысла, использования шипов".

"Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение", - говорится в сообщении.

ЦСКА также просил рассмотреть инцидент с участием игрока "Спартака" Джордана Ларссона, который в борьбе ударил локтем защитнику ЦСКА Георгию Щенникову на 8-й минуте матча. В этом случае эксперты пришли к выводу, что Ларссон "не совершал удара соперника локтем и не использовал в единоборстве чрезмерную силу, которая могла бы стать угрозой безопасности футболиста ЦСКА".

В свою очередь, "Спартак" обратился в комиссию с просьбой оценить работу Кукуяна в эпизодах с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) защитнику Айртону Дантасу на 62-й минуте матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) вратарю Александру Максименко (88-я минута).

Комиссия решила, что судья правильно вынес предупреждение Дантасу, который "сорвал перспективную атаку соперника в тактических целях" и Максименко, который "умышленно задерживал возобновление матча ударом от ворот, не предпринимая никаких действий для установки мяча в площади ворот и нанесения удара по нему".

Матч состоялся 25 апреля и закончился со счетом 1:0 в пользу "Спартака".