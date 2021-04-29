Чемпион России в составе "Спартака" Ананидзе перешел в тбилисское "Динамо"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Джано Ананидзе перешел в тбилисское "Динамо".

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Грузии, 28-летний игрок подписал контракт с "Динамо" по схеме "1+1".

Джано Ананидзе известен по выступлениям за московский "Спартак", в основной команде которого играл с 2009 по 2019 годы. За это время он дважды был арендован – "Ростовом" и "Крыльями Советов".

В 2020 году он провел несколько матчей за греческий "Анортосис", после чего подписал контракт с "Ротором", в котором, однако, не сыграл ни разу.

В составе "Спартака" футболист стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, в "Ростове" он выиграл Кубок России.

Ананидзе является автором рекорда: он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов России, в 2009 году поразив ворота "Локомотива" в возрасте 16 лет.