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Рекордсмен "Спартака" Джано Ананидзе покинул клуб

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе из команды полузащитника команды Джано Ананидзе.

"ФК "Спартак-Москва" и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон", - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Ананидзе пришел в спартаковскую школу летом 2007 года. Через два года он дебютировал в составе первой команды, выйдя на поле в матче Кубка России против "Краснодара". Дебют получился успешным: в той игре он отметился голом. Тогда футболисту было 16 лет, он стал самым молодым автором гола в истории "Спартака". Этот рекорд удерживается и поныне.

В общей сложности на счету Ананидзе в составе "Спартака" 16 голов в 146 матчах. Вместе с партнерами по московскому клубу грузин по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России.

футбол ФК Спартак

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