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МЮ забил шесть мячей "Роме" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

"Вильярреал" выиграл у "Арсенала"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" с крупным счетом обыграли итальянскую "Рому" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на поле МЮ, - 6:2 в пользу хозяев. Они проигрывали по ходу матча со счетом 1:2, но смогли вырвать победу.

В составе "Манчестер Юнайтед" голы провели Бруну Фернандеш (9, 71, с пенальти, минуты), Эдинсон Кавани (48, 64), Поль Погба (75), Мэйсон Гринвуд (86).

В составе "Ромы" отличились Лоренцо Пеллегрини (15, с пенальти) и Эдин Джеко (33).

В другом матче полуфинала испанский "Вильярреал" на своем поле взял верх над английским "Арсеналом" – 2:1. Авторы голов в составе победителей – Ману Тригерос (5) и Оауль Альбиоль (29). У "Арсенала" отличился Николя Пепе (73, с пенальти).

Ответные матчи пройдут 6 мая на полях "Ромы и "Арсенала" соответственно.

футбол Лига Европы УЕФА

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