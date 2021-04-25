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Российский теннисист Карацев проиграл в финале турнира в Белграде

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира в Белграде (Сербия) со счетом 1:6, 6:3, 6:7.

Накануне в полуфинале Карацев одолел первую ракетку мира, хозяина соревнований Новака Джоковича.

В рейтинге АТР Аслан Карацев занимает 28-е место. Берреттини является 10-й ракеткой мира.

Соревнования в Белграде относятся к категории АТР-250 и имеют призовой фонд 650 тыс. евро. Победитель получит более 100 тыс. евро и 250 очков в рейтинг АТР.

теннис Аслан Карацев

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