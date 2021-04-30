Корпоративные эстафеты пройдут в рамках полумарафона и марафона в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Беговое сообщество" анонсирует проведение корпоративных эстафет в рамках крупнейших забегов в России.

"Корпоративные эстафеты объединяют людей разных профессий, раскрывают потенциал сотрудников и дают стимул к новым достижениям в сфере личностного и профессионального роста. В 2021 году принять участие в корпоративных эстафетах можно в рамках трех масштабных забегов России: 16 мая — во время Московского полумарафона, 8 августа — СПБ полумарафона "Северная столица", 26 сентября — Московского марафона", - говорится в сообщении компании-организаторе забегов.

Отмечается, что "представители малого, среднего и крупного бизнеса выйдут на старт вместе со своими коллегами, чтобы разделить друг с другом не только дистанцию забега и трудности ее преодоления, но и радость на финише".

В соревновании примут участие команды из четырех или пяти человек в зависимости от дистанции. Длина этапов эстафеты на 42,2 км - от семи до десяти километров, а на 21,1 км - от пяти до семи километров. Участники пробегут свои отрезки по очереди, передавая эстафетную ленту коллегам по команде.

Все финишировавшие получат медали с символикой забега.

"Три команды, занявшие призовые места, вместе с элитой российского бега примут участие в церемонии награждения и поднимутся на пьедестал. Победителям корпоративной эстафеты Московского Марафона вручат Кубок Корпораций", - отметили в "Беговом сообществе".

"Участники смогут вписать свое имя в историю бегового движения страны: имя каждого из победившей команды будет выгравировано на кубке. Победители эстафет Московского полумарафона и СПБ полумарафона "Северная столица" получат кубок. Призерам всех соревнований вручат памятные дипломы и статуэтки с уникальным дизайном", - говорится в сообщении

Если в 2013 году на старт вышли всего шесть команд, то во время Московского полумарафона 16 мая 2021 года за призовые места и престижный кубок поборются уже представители уже 35 различных компаний.