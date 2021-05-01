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ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в 28-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футболисты столичного ЦСКА на своем стадионе не смогли обыграть "Уфу" в 28-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Субботний поединок в Москве завершился со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Филип Мрзляк (66 минута), у ЦСКА отличился Федор Чалов (71).

"Уфа" набрала 21 очко и находится в зоне вылета, на 15 месте.

У ЦСКА 47 баллов, команда занимает пятое место. От четвертой позиции, дающей право на участие в Лиге Европы УЕФА, армейцев отделяют 2 очка. В двух оставшихся турах ЦСКА сыграет в Москве: 8 мая - с "Краснодаром", 16 мая - с "Динамо".

ЦСКА Уфа

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