РФС и РПЛ проверят жалобы фантов "Локомотива" после игры с "Зенитом"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига вмеcте с Российским футбольным союзом проведет проверку уместности повышенных ограничительных мер в отношении болельщиков "Локомотива" в ходе гостевого матча 28-го тура против "Зенита".

Накануне "Локомотив" выступил с заявлением, в котором назвал "чрезмерными" ограничительные меры в отношении московских болельщиков, прибывших в Санкт-Петербург на матч, который состоялся накануне (6:1).

В заявлении отмечается, что болельщикам красно-зеленых было выделено 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%), болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива".

"Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности ФК "Зенит" не предусмотрела достаточного количества резервных мест", - отмечается в заявление "Локомотива".

В середине второго тайма болельщиков столичной команды не выпускали в подтрибунное помещение - выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъёмкой.

"По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми", - сообщил "Локомотив".

В свою очередь полиция Петербурга заявила, что "принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства".

После матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) с "Локомотивом" (Москва), который прошёл накануне в северной столи