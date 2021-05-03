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Сборная России победила Белоруссию и вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты юниорской сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который проходит в США.

В 1/4 финала они нанесли поражение белорусам. Встреча на льду Children's Health StarCenter в городе Плейно (штат Техас) завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу россиян.

Чемпионат стартовал 26 апреля. Полуфиналы запланированы на 6 мая в городе Фриско (Техас). Золото, серебро и бронзу разыграют 7 мая на льду Comerica Center.

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