Сборная России победила Белоруссию и вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты юниорской сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который проходит в США.

В 1/4 финала они нанесли поражение белорусам. Встреча на льду Children's Health StarCenter в городе Плейно (штат Техас) завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу россиян.

Чемпионат стартовал 26 апреля. Полуфиналы запланированы на 6 мая в городе Фриско (Техас). Золото, серебро и бронзу разыграют 7 мая на льду Comerica Center.