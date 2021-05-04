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Чемпион мира по хоккею Бурмистров продлил контракт с "Ак Барсом"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Александром Бурмистровым.

"Новый контракт с игроком рассчитан до завершения сезона 2022/23", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Бурмистров набрал 17 (6+11 по системе "гол+пас") очков в 44 играх. В плей-офф он сделал две голевые передачи в 12 матчах.

Бурмистров – воспитанник "Ак Барса", предстоящий сезон станет для него седьмым в команде. Всего в составе "барсов" нападающий провёл 241 матч и набрал 103 (33+70) очка. В 2018 году Бурмистров стал обладателем Кубка Гагарина, в 2021 году – бронзовым призером чемпионата России. Также он играл в уфимском "Салавате Юлаеве", а также в командах НХЛ "Атланта", "Виннипег", "Аризона", "Ванкувер".

В 2014 году Бурмистров стал чемпионом мира в составе сборной России.

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