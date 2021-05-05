"Спартак" предложил португальскому тренеру Витории 4,5 млн евро в год

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер португальской "Бенфики" 51-летний Руй Витория согласовывает последние детали контракта с московским футбольным клубом "Спартак", сообщает O Jogo.

Согласно информации, португальскому специалисту предложен контракт по схеме "2+1", согласно его условиям он будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон.

На посту главного тренера "Спартака" Витория должен сменить немца итальянского происхождения Доменико Тедеско, который, как сообщалось, решил не продлевать контракт со "Спартаком". За два тура до финиша сезона-2020/21 "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Что касается Витории, он дважды привел "Бенфику" к титулу чемпионата Португалии. Последним местом его работы был (единственный для него зарубежный) саудовский клуб "Ан-Наср" (2019-2020 гг).