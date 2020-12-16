Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК "Спартак" немец итальянского происхождения Доменико Тедеско после поражения от "Зенита" со счетом 1:3 заявил, что не будет подписывать весной новый контракт с клубом.

"Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

"Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьёй, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. "Спартак" для меня семья, я верю в наших игроков", - отметил наставник "Спартака".

По его словам футболисты узнали о его решении после игры с "Зенитом".

"После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важно сказать о причинах. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт. Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас", - подчеркнул тренер.

"Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернемся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна", - сказал Тедеско.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне он выводил команду в лидеры чемпионата, сейчас она занимает второе место вслед за "Зенитом".