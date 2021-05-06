Карацев проиграл в третьем круге турнира Masters в Мадриде

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от представителя Казахстана Александра Бублика в матче третьего круга турнира серии Masters в Мадриде.

Результат встречи - 6:4, 6:3 в пользу Бублика, ее продолжительность составляет 1 час 15 минут. Бублик вышел в четвертьфинал, Карацев выбыл из турнира.

В настоящее время Карацев занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бублик – 44-е.

Призовой фонд турнира составляет свыше 2,6 млн евро.