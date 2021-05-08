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Футболист сборной Бразилии Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2025 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с бразильским нападающим Неймаром на три сезона, сообщается на сайте ПСЖ в субботу.

Отмечается, что 29-летний футболист теперь связан со столичным клубом до 30 июня 2025 года.

Неймар перешел в ПСЖ в августе 2017 года из "Барселоны". С того времени за парижский клуб он сыграл 112 матчей и забил 85 голов. С ПСЖ он выиграл девять трофеев, в том числе три чемпионата Франции.

С "Барселоной" Неймар выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, два чемпионата Испании. За его переход в ПСЖ "Барса" получила 222 млн евро.

За сборную Бразилии Неймар выступает с 2010 года. За национальную команду форвард сыграл 103 матча и забил 64 гола. В составе сборной в 2013 году он выиграл Кубок конфедераций.

Франция футбол Пари Сен-Жермен ПСЖ Неймар

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