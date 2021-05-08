ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче 29-го тура РПЛ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл соперников из "Краснодара" в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший на стадионе ЦСКА, завершился со счетом 3:1. Победу армейцам принесли голы Чидера Эджуке (32-я минута), Федора Чалова (56) и Марио Фернандеса (69). За "Краснодар" отличился Виктор Классон (26).

Перед финальным туром чемпионата ЦСКА занимает шестое место, набрав 50 очков. "Краснодар" идет на 11-м месте, имея в активе 38 очков. ЦСКА продолжает участвовать в борьбе за путевки в еврокубки.

В последнем туре чемпионата ЦСКА сыграет с московским "Динамо", "Краснодар" встретится с "Ростовом". Все матчи 30-го тура начнутся одновременно - 16 мая в 14:00 мск.

Ранее "Зенит" (Санкт-Петербург) досрочно стал чемпионом РПЛ, 2 мая обыграв московский "Локомотив".