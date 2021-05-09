Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:03

Тульский "Арсенал" пожалуется в РФС на судейство в матче с "Рубином"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Руководство футбольного клуба "Арсенал" намерено обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), сообщила пресс-служба тульского клуба.

"Арсенал" просит дать оценку "ряду неоднозначных решений" рефери Кирилла Левникова, главного арбитра матча 29-го тура РПЛ, в котором тульский клуб играл с "Рубином".

Матч "Арсенал"-"Рубин" состоялся 8 мая в Туле и завершился победой казанского клуба - 4:2. По ходу матча туляки выигрывали 2:0, но с 52-й минуты играли в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку полузащитника Сергея Ткачева.

После матча президент ФК "Арсенал" Гурам Аджоев раскритиковал работу главного судьи.

После 29 туров "Арсенал" занимает 13-е место с 23 очками.

Новости

РФС счел, что меры безопасности на арене "Зенита" мешали фанатам "Локомотива"

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграли вничью

Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Pfizer Inc и BioNTech SE предоставят вакцины для участников ОИ в Токио

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код