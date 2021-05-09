Тульский "Арсенал" пожалуется в РФС на судейство в матче с "Рубином"
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Руководство футбольного клуба "Арсенал" намерено обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), сообщила пресс-служба тульского клуба.
"Арсенал" просит дать оценку "ряду неоднозначных решений" рефери Кирилла Левникова, главного арбитра матча 29-го тура РПЛ, в котором тульский клуб играл с "Рубином".
Матч "Арсенал"-"Рубин" состоялся 8 мая в Туле и завершился победой казанского клуба - 4:2. По ходу матча туляки выигрывали 2:0, но с 52-й минуты играли в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку полузащитника Сергея Ткачева.
После матча президент ФК "Арсенал" Гурам Аджоев раскритиковал работу главного судьи.
После 29 туров "Арсенал" занимает 13-е место с 23 очками.