Дубль Капризова не помог "Миннесоте" избежать поражения от "Вегаса" в НХЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов забросил две шайбы в ворота "Вегаса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

К середине третьего периода "Миннесота" уступала со счетом 1:2, однако вскоре Капризов провел два гола и вывел свою команду вперед. Соперник, впрочем, отыгрался, а в овертайме забросил победную шайбу. Итоговый счет – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу "Вегаса".

"Вегас" лидирует в Западном дивизионе, набрав в 52 матчах 76 очков. "Миннесота" на третьем месте – 71. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.

Для 24-летнего Капризова нынешний сезон – дебютный в НХЛ. К настоящему моменту он провел в составе "Миннесоты" 52 матча, в которых набрал 47 (26+21 по системе "гол+пас") очков и установил серию рекордов по результативности среди новичков команды.