Россиянка Зарина выиграла самый массовый забег в истории

В забеге Wings for Life World Run одновременно пробежали почти 200 тыс. человек

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Нина Зарина вновь стала победительницей международного благотворительного забега Wings for Life World Run и с результатом 61,1 км завоевала свой третий титул подряд, после побед в 2019 и 2020 годах.

Победителем забега среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 км. Сильнейшим участником из России среди мужчин стал Иван Моторин, пробежавший 59,9 км и занимающий на данный момент пятое место в мировом рейтинге.

"Международный благотворительный забег Wings for Life World Run 2021 стал самым масштабным беговым событием в истории. 184 236 человек 195 национальностей из 151 страны, от Африки до Северной Европы, в воскресенье бежали вместе за тех, кто не может", - говорится в пресс-релизе.

В забеге приняли участие 837 человек на инвалидных колясках, каждый из которых проехал в среднем 12,3 км, "прежде чем его настигла виртуальная финишная черта".

"Все вместе участники забега преодолели более 1 656 840 км. Общая сумма стартовых взносов и собранных пожертвований составила 4,1 млн евро, которые будут направлены на поиск средств лечения травм спинного мозга", - отметили организаторы.

В России к забегу присоединились более 1100 участников. В Москве забег поддержал баскетбольный клуб ЦСКА и его капитан Никита Курбанов. На трассе в парке "Березы" в Строгинской пойме вместе с единомышленниками бежал Владимир Волошин, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и Фестиваля бега ROSA RUN.

"Компанию Владимиру составили выдающиеся спортсмены: участница зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане Виктория Завадовская, мастер спорта и заслуженный тренер сборной России по художественной гимнастике Анна Дьяченко, двукратный чемпион мира каноист Андрей Крайтор, мастер спорта и многократная победительница чемпионатов России по синхронному плаванию Венера Царева и другие", - отмечается в релизе.

"В забеге могли принять участие все желающие, независимо от уровня подготовки: от новичков до закаленных ультрамарафонцев. Уникальный формат забега отменяет любые ограничения: бежать и ехать на коляске во имя общей благой цели могут все. Впервые забег Wing for Life World Run состоялся в 2014 году. С тех пор в нем приняли участие 925 096 человек, все вместе они преодолели 9 034 954 км и собрали 33,3 миллиона евро. 100% стартовых взносов и пожертвований идут на исследования спинного мозга", - говорится в сообщении.

Девятый забег Wings for Life World Run пройдет 8 мая 2022 года.