Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05

Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.

В игре традиционно участвуют легенды отечественного хоккея.

Перед началом матча президент принял участие в церемонии награждения. Он, в частности, вручил хоккеисту Павлу Буре орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Глава государства традиционно вышел на лед под 11 номером.

Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. На ней речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

хоккей Сочи Владимир Путин Ночная хоккейная лига

Новости по теме

Новости

Медведев вновь обошел Надаля и стал второй ракеткой мира

НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

РФС счел, что меры безопасности на арене "Зенита" мешали фанатам "Локомотива"

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграли вничью

Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код