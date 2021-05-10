Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.

В игре традиционно участвуют легенды отечественного хоккея.

Перед началом матча президент принял участие в церемонии награждения. Он, в частности, вручил хоккеисту Павлу Буре орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Глава государства традиционно вышел на лед под 11 номером.

Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. На ней речь шла о необходимости развития любительского хоккея.