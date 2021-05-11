Матчи 30-го тура РПЛ и финал Кубка России начнутся с минуты молчания

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты Российской премьер-лиги почтут память погибших в результате нападения на гимназию №175 в Казани во вторник, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении.

Также минута молчания будет предшествовать старту финала Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов" 12 мая, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе N 175 в Казани. Погибли 8 человек, 18 школьников доставлены в больницу, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.