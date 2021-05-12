Карацев обыграл Медведева на турнире серии Masters ATP в Риме

В третий круг вышел еще один россиянин, Рублев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга турнира серии Masters ATP, проходящем в Риме.

Встреча должна была состояться 11 мая, однако была перенесена из-за погодных условий.

Результат игры - 6:2, 6:4 в пользу Карацева.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карацев - 27-й.

Карацев в третьем круге сыграет против американца Райлли Опелки (47), который обыграл итальянца Лоренцо Музетти (82) со счетом 6:4, 6:4.

В другом матче игрового дня россиянин Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (41) со счетом 7:6 (9:7), 1:6, 4:6.

В следущем круге Рублев встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (11).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Риме составляет 2 млн евро.