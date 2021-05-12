Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17

Карацев обыграл Медведева на турнире серии Masters ATP в Риме

В третий круг вышел еще один россиянин, Рублев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга турнира серии Masters ATP, проходящем в Риме.

Встреча должна была состояться 11 мая, однако была перенесена из-за погодных условий.

Результат игры - 6:2, 6:4 в пользу Карацева.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карацев - 27-й.

Карацев в третьем круге сыграет против американца Райлли Опелки (47), который обыграл итальянца Лоренцо Музетти (82) со счетом 6:4, 6:4.

В другом матче игрового дня россиянин Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (41) со счетом 7:6 (9:7), 1:6, 4:6.

В следущем круге Рублев встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (11).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Риме составляет 2 млн евро.

теннис

Новости по теме

Новости

УЕФА открыл дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги

УЕФА открыл дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги

"Манчестер Сити" стал семикратным чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" стал семикратным чемпионом Англии по футболу

Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона

Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место в РПЛ

"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место в РПЛ

Медведев вновь обошел Надаля и стал второй ракеткой мира

НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код