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Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом за последний год

Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом за последний год
Конор Макгрегор
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил список спортсменов с самым высоким доходом за последние 12 месяцев по версии Forbes.

Как сообщается на сайте журнала, в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года 32-летний спортсмен заработал $180 млн. Значительную часть заработка составили доход от рекламы и продажи бренда его алкогольного напитка.

Второе и третье места заняли футболисты – аргентинец Лионель Месси ($130) и португалец Криштиану Роналду ($120).

В первую десятку также вошли американец Дак Прескот (американский футбол, $107,5), американец Леброн Джеймс (баскетбол, $96,5), бразилец Неймар (футбол, $95), швейцарец Роджер Федерер (теннис, $90), британец Льюис Хэмилтон ($82), американец Том Брэйди (американский футбол, $76), американец Кевин Дюрант (баскетбол, $75).

Forbes

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