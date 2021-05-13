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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15

Российский теннисист Карацев выбыл из турнира Masters в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от американца Рейлли Опелки в матче третьего круга проходящего в Риме турнира серии Masters.

Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:4 в пользу представителя США. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

Карацев занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Опелка – 47-е.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Риме составляет 2 млн евро.

теннис

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