УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов УЕФА между английскими клубами "Манчестер Сити" - "Челси" из Стамбула в Порту.

Перенос связан с коронавирусной ситуацией в Турции.

Матч пройдет на стадионе "Драгао", который является домашним для португальского "Порту". На игре смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждой из команд.

Изначально финал Лиги чемпионов планировалось провести на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, но после решения правительства Великобритании включить Турцию в "красный список" направлений для путешествий из-за COVID-19, болельщики команд не смогли бы поддержать свои команды.

Сообщается, что УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча в Англию.

"Болельщики страдали более двенадцати месяцев, не имея возможности видеть свои команды вживую, а выход в финал Лиги чемпионов - это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть матч было недопустимо, и я очень рад, что этот компромисс был найден", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая.