Назван состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону-2021/22

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Определены составы групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к олимпийскому сезону, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В составе группы под руководством тренера Юрия Каминского к новому сезону будут готовиться: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили. Группа проведет сбор с 17 мая по 6 июня в болгарском Бельмекене.

В группе тренера Сергея Башкирова будут готовиться: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков. Тренировочный сбор пройдет с 12 по 28 мая в Сочи.

В группе Михаила Шашилова будут работать: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко. Сбор пройдет с 15 мая по 4 июня в Сочи.

В группе Евгения Куваева тренироваться будут: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер. Сбор пройдет с 15 мая по 2 июня на Семинском перевале (Алтай).