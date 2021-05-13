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Футболиста "Химок" Глушенкова отстранили на 2 игры за удар в пах игроку "Спартака"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника "Химок" Максима Глушенкова, сообщает пресс-служба РФС.

Такому наказанию футболист был подвергнут за удар защитнику московского "Спартака" Айртону в пах во время игры 29-го тура чемпионата России. На 27-й минуте игры Глушенков получил за этот удар прямую красную карточку.

Инцидент произошел при счете 1:0 в пользу "Химок". Во втором тайме "Спартак" провел два гола и вырвал победу – 2:1. Игра прошла на спартаковском стадионе.

Формально Глушенков нанес удар по своему одноклубнику: права на Глушенкова принадлежат "Спартаку", в "Химках" он играет в качестве арендованного футболиста.

футбол

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