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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28

Россиянки оказались за бортом теннисного турнира в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение от представительницы Чехии Каролины Плишковой в третьем круге турнира в Риме.

Результат встречи – 7:5, 6:3 в пользу девятой ракетки мира. Звонарева – на 113-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее в четверг из турнира выбыли еще две российские теннисистки. 33-я ракетка мира Екатерина Александрова со счетом 2:6, 4:6 уступила американке Джессике Пегуле. В свою очередь, Вероника Кудерметова (28) потерпела поражение от лидера мирового рейтинга австралийки Эшли Барти – 3:6, 3:6.

Турнир в Риме входит в серию серии WTA Premier 5. Призовой фонд турнира составляет $1,8 млн.

теннис

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