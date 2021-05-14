"УНИКС" вышел в полуфинал баскетбольной Единой лиги ВТБ
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "УНИКС" (Казань) обыграл соперников из польской команды "Зелена Гура" во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча, проходившая в Польше, завершилась с результатом 79:90 (25:24, 12:15, 19:27, 23:24) в пользу "УНИКСа". Самым результативным игроком матча стал защитник "Зелены Гуры" Крис Ричард, набравший 20 очков.
"УНИКС" выиграл серию до двух побед со счетом 2:0.
В полуфинале "УНИКС" встретится с "Локомотивом-Кубань" (Краснодар), который обыграл в своей четвертьфинальной серии "Химки".
"УНИКС" вышел в плей-офф турнира, заняв третье место в регулярном чемпионате. "Зелена Гура" стала шестой.
Действующим победителем турнира является ЦСКА, который выиграл сезон 2018/2019. Сезон 2019/2020 был досрочно завершен из-за коронавируса без определения победителя.