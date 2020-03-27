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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Чемпион определен не будет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сезон в баскетбольной Единой лиге ВТБ доигран не будет, сообщается на сайте турнира.

"По итогам заочного голосования Совета Лиги в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19 было принято решение завершить сезон Лиги 2019/2020", - говорится в сообщении.

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что "в текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой Лиги ВТБ продолжать нецелесообразно".

"На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков", - отметила она.

Корстин подчеркнула, что чемпион сезона определен не будет, "так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен".

Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола (РФБ).

"Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой Лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки.
Баскетбол обязательно вернется на арены Единой Лиги ВТБ, но сейчас всем нам лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оперативных штабов", - отметила гендиректор.

Она также подчеркнула, что официальное решение о досрочном завершении сезона было принято именно в пятницу, а не ранее, как об этом писали СМИ.

"Вчерашние комментарии руководителей клубов, опубликованные в СМИ, не имели под собой юридических оснований", - сказала она.

Ранее о досрочном завершении сезона было объявлено в Континентальной хоккейной лиге.

баскетбол Единая лига ВТБ

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