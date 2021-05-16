Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе после Нурмагомедова

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU -Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чандлером на турнире UFC 262 в США.

Титульный поединок бойцов легкого веса завершился нокаутом во втором раунде в исполнении Оливейры.

Таким образом, представитель Бразилии стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него таковым являлся россиянин Хабиб Нурмагомедов, завоевавший чемпионский пояс в 2018 году. После этого 32-летний Нурмагомедов успешно защищал пояс, а осенью 2020 года, победив Джастина Гэтжи, объявил о завершении карьеры.

На счету 31-летнего Оливейры сейчас 31 победа (девять - нокаутом) при восьми поражениях (четыре - нокаутом). 35-летний Чандлер потерпел шестое поражение (четыре раза он проиграл нокаутом) при 22 победах (10 - нокаутом).