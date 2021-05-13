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Кадыров посетовал, что Хабиб никогда не выступал под флагом РФ или Дагестана

Глава Чечни считает его проектом UFC, "который может сделать звезду из любого", но не умаляет чемпионских заслуг спортсмена

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занимает привилегированное положение в UFC и является проектом организации. По мнению Кадырова, на это указывает и тот факт, что спортсмен во время своих выступлений не демонстрировал флаги России и Дагестана.

"Везде – в UFC, Bellator – есть свои звезды, которых они сделали. Проекты не проигрывают. Они могут договориться, подставной бой провести. Я не любитель подставных боев", - сказал Кадыров в прямом эфире в инстаграме.

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"Хабиб – хороший спортсмен, но он проект UFC, 100-процентный проект, потому что у него хорошие отношения с Даной Уайтом (главой UFC – ИФ). Если кто-то пропускает бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали. Он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то… я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Он знает, на что идет, стал чемпионом, не допуская ошибок. Но факт остается фактом, он является проектом", - выразил мнение глава Чечни.

"Я не говорю, что Хабиб не чемпион. Хабиб – чемпион, он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша – это однозначно. Но если UFC захочет, они могут сделать (звезду) из любого", - подчеркнул он.

Также Кадыров выразил готовность финансировать бой Нурмагомедова с любым из бойцов клуба "Ахмат".

"Я готов выплатить больше гонорара, чем UFC, если он выступит с бойцом из "Ахмата" и посмотрим, чья возьмет, пусть победит сильнейший, "Ахмат" – сила!" – сказал Кадыров.

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

UFC Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов

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