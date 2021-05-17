Гандболистки ЦСКА крупно победили "Ростов-Дон" и приблизились к чемпионству

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА (Москва) впервые за свою пока непродолжительную историю смог одолеть соперниц из ростовской команды "Ростов-Дон", которая выиграла предыдущие четыре чемпионата России подряд.

Это случилось в первом полуфинальном матче чемпионата России-2020/21 в Москве. Почти три тысячи зрителей, собравшиеся на волейбольной арене "Динамо", стали свидетелями того, как армейский клуб доводит преимущество в счете почти до десяти. Было понятно, что дело идет к сенсации, ибо "Ростов-Дон" давно не знает поражений на внутренней арене. На основном этапе нынешнего чемпионата ростовская команда выиграла все 22 матча, включая два – у ЦСКА.

Этот задел стал возможен, в том числе и благодаря успешной игре вратаря сборной России Анны Седойкиной – к слову, перешедшей в ЦСКА из "Ростов-Дона". Она отразила несколько бросков подряд, а вдохновленные ее надежными действиями полевые игроки смогли организовать отрыв в счете.

К концу игры, однако, гандболистки ЦСКА – в результате участившихся потерь - позволяли соперницам проводить по несколько результативных атак, когда сами игроки московского клуба стали наносить неточные броски. Но все же комфортного преимущества в счете добиться удалось: победа 30:23 (15:8).

🏆Историческая победа! Спасибо всем вам за невероятную поддержку на трибунах! Теперь готовимся к ответной встрече, которая будет очень напряженной.



☝🏻Как только будет известно, что с Сарой, сразу вам сообщим.



💬 Как вам игра? pic.twitter.com/E8VZS7YnhJ — ПГК ЦСКА (@whccska) May 16, 2021

Задача отыграть семь очков для ростовчанок, даже при всем их опыте и победном духе, выглядит с одной стороны сложнейшей. Но интрига к ответной игре, которая пройдет в Ростове-на-Дону 23 мая, все же сохраняется. Тем более главный тренер действующих чемпионок России швед Пер Юханссон анонсировал жаркий прием для ЦСКА. "Мы постараемся уничтожить их так же, как они уничтожили нас сегодня", - сказал он.

Кстати, пресс-конференции в чемпионате России принято проводить с тренерами (плюс – по одному игроку) обеих команд одновременно. Однако Юханссон все никак не покидал раздевалку своей команды, поэтому свой комментарий он дал уже после коллеги из ЦСКА. Швед заметил, что задержал игроков в раздевалке надолго вопреки своей практике. Но тут, по его словам, был действительно тот момент, когда и ему и гандболисткам лучше выговориться по горячим следам. Не вдаваясь в подробности разговора, Юханссон признался, что теперь настроен оптимистично.

Что касается исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА Ольги Акопян, она резонно заметила, что радоваться пока рано, все решится в ответном матче.

"Эмоции уже улеглись, мы просто понимаем, что это только первый матч. Конечно, я очень довольна результатом, как выступили наши девочки. Мы показали уверенную игру, я очень рада, что задел неплохой. Но мы ни в коем случае не собираемся расслабляться, и мы ждем хорошей игры и борьбы от Ростова в ответном матче. Все без излишеств знают, что это очень серьезный соперник", - сказала она.

В свою очередь, Антонина Скоробогатченко, признанная лучшим игроком в составе ЦСКА, отметила, что "мы показали командную игру, эмоции были нереальными, поддержка болельщиков нам помогла, спасибо им".

И все же шанс выиграть первый трофей (а заодно прервать гегемонию ростовчанок) у ЦСКА теперь велик.