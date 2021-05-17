Иван Телегин покинул ХК ЦСКА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2018 года по хоккею Иван Телегин завершил выступления за московский ЦСКА.

"Хоккейный клуб ЦСКА и нападающий Иван Телегин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

29-летний хоккеист на протяжении последних семи сезонов защищал цвета ЦСКА. За этот период он набрал 99 (41+58 по системе "гол+пас") очков в 365 матчах.

Вместе с ЦСКА нападающий выиграл Кубок Гагарина (2019), трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020), шесть раз был обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

В составе сборной России Телегин стал олимпийским чемпионом 2018 года.