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Иван Телегин покинул ХК ЦСКА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2018 года по хоккею Иван Телегин завершил выступления за московский ЦСКА.

"Хоккейный клуб ЦСКА и нападающий Иван Телегин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

29-летний хоккеист на протяжении последних семи сезонов защищал цвета ЦСКА. За этот период он набрал 99 (41+58 по системе "гол+пас") очков в 365 матчах.

Вместе с ЦСКА нападающий выиграл Кубок Гагарина (2019), трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020), шесть раз был обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

В составе сборной России Телегин стал олимпийским чемпионом 2018 года.

хоккей Иван Телегин

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