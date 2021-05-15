Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал игроков, которые примут участие в чемпионате мира в Риге.

Список опубликован на сайте Федерации хоккея России.

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

Капитан сборной - Антон Слепышев.

Кроме того, с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин, но они пока останутся вне заявки.

Защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

Таким образом, из 28 игроков будет заявлено 26- 2 места будет оставлено под вратаря и нападающего.

Чемпионат мира пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.