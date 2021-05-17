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Российские пловцы выиграли эстафету вольным стилем на ЧЕ в Будапеште

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по плаванию завоевала золото в эстафете 4х100 м вольным стилем на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

Российская команда, в составе которой выступили Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников, преодолели дистанцию за 3 минуты 10,41 секунды.

Второе место заняла сборная Великобритании (3.11,56), третье – команда Италии (3.11,87).

плавание

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