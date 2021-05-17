Российский пловец Колесников установил рекорд мира

Климент Колесников Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Климент Колесников стал автором нового рекорда мира в плавании на дистанции 50 м на спине.

Время спортсмена – 23,29 секунды. Это достижение он установил в полуфинале проходящего в Будапеште чемпионата Европы.

Предыдущий рекорд – 24,00 секунды – принадлежал также Колесникову.

20-летний Колесников является трехкратным чемпионом Европы. Также на его счету 11 золотых медалей чемпионатов Европы на короткой воде. На чемпионатах мира лучшее его достижение – серебряная медаль. Две золотые медали он завоевал на ЧМ на короткой воде.