Глава РЖД опроверг планы о переезде "Локомотива" на стадион "Лужники"

Олег Белозеров также сообщил, что застраивать жильем район около "РЖД Арены" не будут

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Домашний стадион московского "Локомотива" устарел и требует устранения ряда выписанных ранее предписаний, о застройке района вокруг "РЖД Арены" жилыми домами и переезде команды на стадион "Лужники" речи не идет, заявил глава РЖД Олег Белозеров журналистам в четверг.

"Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен "Российских железных дорог" такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации, мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки", - сказал Белозеров.

Он отметил, что домашняя арена "Локомотива", открытая в 2002 году, нуждается в обновлении.

"Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям", - отметил Белозеров.

"Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причём в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься - обсуждаем", - подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о застройке территории "РЖД Арены" жильем и переезде футбольного клуба "Локомотив" в Лужники.

18 мая в СМИ появилась информация о письме в мэрию Москвы от руководства РЖД с просьбой передать в аренду "Локомотиву" стадиона "Лужники" и ряда объектов на территории олимпийского комплекса. Согласно сообщению, в случае переезда клуба на новую арену на территории стадиона в Черкизово будет создан многофункциональный район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком. По данным СМИ, руководство РЖД при этом выразило готовность рассмотреть возможность передачи городу имущественных комплексов в Баковке, Перово и Свиблово, которые арендует "Локомотив".