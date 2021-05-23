Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой с Деонтеем Уайлдером

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри поставил подпись под соглашением, предусматривающем проведение его третьего поединка против американца Деонтей Уайлдера, сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank.

Поединок пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.

Первые два боя между ними прошли здесь же. 2 декабря 2018 года поединок не выявил победителя, рефери зафиксировали ничью. Уайлдер участвовал в поединке в качестве обладателя чемпионского пояса WBC и сохранил титул. 23 февраля 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде и стал новым обладателем пояса.

Для 35-летнего Уайлдера то поражение стало первым в карьере профессионального боксера. Также на его счету 42 победы (41 – нокаутом) и одна ничья.

Что касается 32-летнего Фьюри, у него 30 побед (21 – нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.