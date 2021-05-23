Определились победители Кубка Москвы по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Федерация водно-моторного спорта Москвы под эгидой Москомспорта и при участии Федерации водно-моторного спорта России провела первые соревнования сезона – на Кубке Москвы определили сильнейших спортсменов столицы в дисциплинах аквабайк-фристайл и гидрофлайт.

В рамках Кубка впервые состоялись соревнования в женском зачете в аквабайк–дисциплинах: фристайле, кольцевых гонках и слаломе.

В дисциплине гидрофлайт первое место занял Сергей Филиппов, спортсмен, уже много лет успешно представляющий Россию на международных соревнованиях. Второе место занял Андрей Смирнов, обладатель Кубка России прошлого года. Третье место между собой разделили два сильных райдера: Александр Барс и Алексей Мишустин.

"Кубок Москвы в гидрофлайте по уровню выступления участников и накалу борьбы был сравним с чемпионатом России. Столица, бесспорно, сильнейший регион страны в этой дисциплине", - прокомментировал Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта Москвы.

Насыщенная соревновательная программа развернулась. Обладателем Кубка Москвы по аквабайк-фристайлу стал опытный райдер бронзовый призер Чемпионата Европы UIM 2019 в этой дисциплине Владислав Воробьев. Второе место занял Николай Соколенко, третье – Андрей Волхонов.

"Знаковым аквабайк-событием стали установочные соревнования в дисциплинах "фристайл", "кольцевые гонки" и "слалом" среди женщин. Соревнования стали оперативным откликом двух Федераций на инициативу Министерства спорта РФ о повышении роли женщин в области физической культуры и спорта. На данный момент женский аквабайк не зарегистрирован в качестве самостоятельной дисциплины в Министерстве спорта. По словам организаторов соревнований, проведение подобных гонок может стать важным шагом к признанию новых дисциплин", - говорится в релизе.

На старт вышли 9 спортсменок из разных городов России: Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга, Владимирской области.

В кольцевых гонках победу одержала Кристина Саркисян (Москва). Второе место у Марии Матросовой (Москва), третье – у Екатерины Полякиной (Пермский край). В слаломе лучше стала Диляра Мясоутова (Татарстан), второе место у Кристины Саркисян (Москва), третье – у Юлии Малкиной (Москва).

Во фристайле победила Анастасия Иванова (Москва), второе место заняла Диляра Мясоутова (Татарстан), третье – Юлия Малкина (Москва).

"Водно-моторный сезон в столице успешно стартовал, причем раньше обычного. Мы решили дать спортсменам больше возможностей, чтобы потренироваться перед всероссийскими стартами и проявить себя. В этом году мы совершили важный шаг – провели первый Кубок Москвы в новейших водно-моторных дисциплинах, а также установочные соревнований в аквабайке у женщин. Впереди нас ждет насыщенный сезон. Уверен, что с каждым соревнованием участников будет становиться все больше, будет расти их профессионализм и, соответственно, зрелищность соревнований", - сказал Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта Москвы.

Соревнования проводились при поддержке Департамента спорта города Москвы.