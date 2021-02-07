Гандболистки ЦСКА в ЛЧ. Опытный дебютант вновь в лидерах

Обзор матча армейского клуба в Лиге чемпионов против черногорской команды "Будучность"

Игровой эпизод матча ЦСКА (игроки - в синей форме) против "Будучности" Фото: пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА провел заключительный домашний матч в рамах группового этапа женский Лиги чемпионов ЕГФ. В воскресенье подопечные датского специалиста Яна Лесли встречались дома с черногорской командой "Будучность".

Игра завершилась с внешне комфортным для российского клуба преимуществом – в четыре очка: 27:23. Разница в голах доходила и до семи, и до восьми. Но все это было во втором тайме. Первая же половина встречи шла в равной борьбе. Более того, первый гол (автор – гандболистка ЦСКА Екатерина Ильина) состоялся лишь на шестой минуте – несвойственная для игры в гандбол.

Впрочем, первое взятие могло получиться и раньше – двумя минутами ранее. Однако вратарь армейского клуба бразильянка Шана Массон отразила бросок с пенальти, чем вызвала взрыв положительных эмоций всех тех, кто пришел поболеть за ЦСКА. Причем, в первой половине встречи она радовала публику не чаще чем полевые игроки столичной команды.

Вскоре команды соперницы все же стали набирать ход, атакующие игроки прибавили в давлении, обороняющиеся – с трудом сдерживали их натиск. Пошли голы как в те, как и в другие ворота. Российскому клубу удавалось отрываться на экзотические – для хода игры – два очка. Соперник сводил счет к ничьей. Но все же на перерыв команды ушли при счете 12:10 в пользу ЦСКА.

Второй тайм прошел уже с преимуществом хозяек площадки (домашние матчи в Лиге чемпионов ЦСКА проводит в Дворце спорта "Динамо"). И получается парадоксальная на словах и логически обоснованная на деле ситуация: преимущество дебютанта (ЦСКА) ЛЧ в классе над опытным, двукратным победителем Лиги чемпионов ("Будучность", в 2012, 2015 годах) стало сказываться. В итоге ЦСКА довел матч до победного счета.

ЦСКА, как сообщалось, был образован в 2019 году. В первом для себя сезоне в российской Суперлиге команда стала третьей (сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса), а потом получила wild card для участия в Лиге чемпионов. В целом убедительная сходу игра как на внутренней арене объясняется тем, что костяк команды составили опытные титулованные игроки, в том числе – олимпийские чемпионки. Но одно дело – собрать игроков, другое – поставить игру, с чем, как видится, тренерский штаб справляется.

Сейчас ЦСКА вновь занимает первое место в группе В, у него 23 очка. На втором месте – давно не знающий поражений венгерский "Дьер", 22 балла. Обе команды обеспечили себе место в двойке лучших, дающее прямую путевку в четвертьфинал (команды, занявшие с третье по шестое место каждой из двух групп, должны сыграть в 1/8 финала, остальные выбывают из турнира).

А главное – ЦСКА и "Дьер" сыграют в Венгрии 13 февраля в заключительном туре. Для того, чтобы финишировать на первом месте в группе, армейской команде достаточно сыграть вничью. А первое место в данном случае принесет не только моральное удовлетворение, но и так называемого более "удобного" соперника из тех, кто успешно сыграет в 1/8 финала.

Владимир Нардин