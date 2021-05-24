В Лужниках откроют зону публичного просмотра матчей Евро-2020

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Во время чемпионата Европы по футболу-2020 летом нынешнего года в столичных Лужниках будет открыта зона публичного просмотра матчей турнира, заявил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

"Наши планы связаны с чемпионатом Европы, в Москве будет организована зона публичного просмотра матчей, она распахнет свои двери в Лужниках в первый день турнира. Это будет праздник футбола, несмотря на то, что будут соблюдаться меры безопасности из-за пандемии коронавируса", - заявил Кондаранцев.

В понедельник в Парке Горького Москве открылась выставка, главный экспонат которой - Кубок Анри Делоне, вручаемый победителям чемпионата Европы по футболу.

В столице трофей встретили подопечные фонда "Спартак - детям". Воспитанники благотворительной организации, занимающейся помощью детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, доставили Кубок в Парк культуры им. Горького.

В Москве Кубок представили чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге, а также эк-игрок сборной России Дмитрий Сычев.

Кубок Анри Делоне представляет собой серебряную амфору весом 8 кг. В рамках выставки посетители также увидят точную копию стадиона "Санкт-Петербург", который примет матчи Евро-2020, составленную из 12 тысяч деталей. Макет был изготовлен к празднованию 50 дней до старта турнира.

Кубок Анри Делоне, который достанется победителю чемпионата Европы, назван в честь инициатора создания европейских первенств, первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне (1883 - 1955). Первым награду получила в 1960 году сборная СССР. Действующий обладатель - национальная команда Португалии.

Выставка Кубка завершит работу в 23:00 мск.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, в том числе - в Санкт-Петербурге. Петербург примет семь матчей: групповые встречи 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и четвертьфинал 2 июля.