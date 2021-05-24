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Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига одобрила проведение матча за Олимп-Суперкубок России по футболу в Калининграде, сообщает пресс-служба РПЛ в понедельник.

Отмечается, что место проведения матча будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со стадионом.

В Калининграде находится одноименная арена, на которой проходили матчи чемпионата мира 2018 года.

На проведение матча за Суперкубок также претендовали столичные "Лужники", "Волгоград Арена" и "Мордовия Арена" в Саранске.

Клубы РПЛ на заседании в понедельник также утвердили регламент проведения матча за Суперкубок. Так в случае ничьей команды не будут играть дополнительное время, а сразу перейдут к серии пенальти.

Матч пройдет 17 июля. За трофей поспорят победитель РПЛ петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Локомотив".

футбол

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