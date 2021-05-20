Овечкин забил 800-ю шайбу в НХЛ в матче Кубка Стэнли против "Бостона"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин забил свой 800-й гол в НХЛ.

Овечкин отличился за "Вашингтон" в третьем матче 1/8 финала серии плей-офф против "Бостона".

Основное время поединка в Бостоне (США) завершилось со счетом 2:2. В овертайме американский нападающий Крэйг Смит принес "Бостону" победу. Итоговый счет - 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). Овечкин забросил первую в матче шайбу, это произошло во втором периоде.

Таким образом, на счету Овечкина 800 голов в НХЛ - 730 в регулярных чемпионатах и 70 в плей-офф. Форвард по этому показателю занимает шестое место, уступая канадцу Марку Мессье три шайбы (пятое место, 803 гола). Лидирует канадец Уэйн Гретцки (1016).

Счет в серии до четырех побед между "Вашингтоном" и "Бостоном" стал 2:1 в пользу "Бостона".

Следующий поединок пройдет в Бостоне 22 мая.