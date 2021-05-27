"Вильярреал" по пенальти выиграл у МЮ и стал победителем Лиги Европы

Удары с 11-метровой отметки пришлось бить и вратарям

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Испанский "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21, победив в финале футболистов английского "Манчестер Юнайтед".

Основное время встречи в Гданьске завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти победил "Вильярреал" (11:10).

На 29-й минуте основного времени испанский клуб вышел вперед благодаря голу Жерара Морено. На 55-й минуте футболист "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани сравнял счет.

В серии пенальти все полевые игроки обеих команд нанесли точные удары. После этого голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи поразил ворота своего визави Давида Де Хеа, а затем отразил удар голкипера МЮ.

Таким образом, "Вильярреал" впервые стал победителем турнира. К триумфу его привел экс-наставник московского "Спартака" Унаи Эмери, который до этого трижды выиграл турнир с "Севильей".

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