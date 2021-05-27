Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Всего две сборные из 210 изменили свои позиции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, майская версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Таким образом, позиции национальной команды страны не изменились.

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Бельгии, а в первой десятке (в той же последовательности, что и в апреле) также присутствуют Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Аргентина, Уругвай, Дания.

Бельгия и Дания являются соперниками сборной России по Евро-2020. Еще один участник группы В, команда Финляндии занимает 54-е место.

В рейтинге произошло лишь одно изменение. Бахрейн поднялся с 99-го места на 98-е, сборная Киргизии проследовала в обратном направлении.