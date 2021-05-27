"Реал" расстался с Зиданом

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил об отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

"Футбольный клуб "Реал" сообщает, что Зинедин Зидан решил закончить свой нынешний этап в качестве тренера нашего клуба", - говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

"Мы должны уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет", - отмечается в сообщении.

Зидан первый раз возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб тогда три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Весной 2018 года, после выигрыша ЛЧ, Зидан оставил свой пост, а через год вернулся и вновь выиграл чемпионат страны.

Чемпионат Испании-2020/21 "Реал" завершил на втором месте.