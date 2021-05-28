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Аллегри вновь возглавил "Ювентус"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Массимилиано Аллегри вновь занял пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Ювентус", сообщается на сайте команды в пятницу.

"Аллегри вернулся!" - говорится на сайте.

Ранее командой руководил Андреа Пирло. Он занял пост главного тренера летом 2020 года и помог итальянскому коллективу завоевать Кубок Италии сезона 2020/21 и Суперкубок Италии 2020 года. В пятницу он покинул "Ювентус".

Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 годы. За это время команда 5 раз становилась Чемпионом Италии, 4 раза обладателем Кубка Италии и дважды выигрывала Суперкубок Италии (2015, 2018)

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