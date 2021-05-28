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Белкин покидает пост президента московского ФК "Динамо"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Белкин покидает свой пост, сообщается в пятницу на сайте ФК.

Согласно сообщению, причиной ухода Белкина стало истечение трудового договора.

"Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском "Динамо". Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперёд, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга", - говорится в сообщении на сайте.

Белкин занял пост президента в этом году. Ранее он занимал пост генерального директора клуба.

футбол ФК Динамо

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